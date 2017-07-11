Маццон: ожидаю от Куркина большого прогресса и уверен, что он нас не разочарует

Главный тренер «Автодора» Андреа Маццон прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с защитником Егором Куркиным.



«Когда я впервые увидел Куркина в Саратове, то сразу подумал, что можем получить в его лице хорошего игрока. Потому что даже когда он не использовал свою скорость и силу по полной, то всё равно контролировал игру. Конечно, это были матчи молодёжной лиги, но мне понравилось то, как Егор действовал на площадке. Теперь ему понадобится работать еще усерднее, как и остальным игрокам. Но он также должен понимать, что представляет Саратовскую область и клуб, который даёт ему шанс выступить на самом высоком уровне. Я ожидаю от Куркина большого прогресса и уверен, что он нас не разочарует», – цитирует Маццона официальный сайт «Автодора».

«Автодор» подписал 3-летний контракт с Куркиным