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Джордж: мой интерес к «Лейкерс» преувеличен

11 июля 2017, вторник. 18:01. Баскетбол

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж прокомментировал трансферные слухи, которые долгое время «отправляли» его в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я рос болельщиком „Лос-Анджелес Клипперс“ и „Лос-Анджелес Лейкерс“. Коби Брайант был для меня словно идол. Я всегда буду испытывать некую связь с этим городом. Кто бы не хотел играть за команду родного города? Об этом мечтает каждый, кто вырос на окраинах Лос-Анджелеса — стать величиной в своём городе. Но мой интерес был слишком преувеличен.

Для меня весь смысл заключается в победах. Я хочу быть в хорошей команде с хорошей системой. Я не тот парень, который гонится за статистикой. Я хочу выигрывать и построить своё наследие на победах. Если у нас будет убийственный сезон, если мы выиграем конференцию, обыграем «Голден Стэйт», то будет просто глупо хотеть уйти из «Оклахомы», — приводит слова Джорджа The Score.

Пол Джордж стал игроком «Оклахомы» нынешним летом, перейдя в эту команды из «Индианы Пэйсерс».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Оклахома-Сити Тандер Пол Джордж
Новости. Баскетбол
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