«Зенит» усилился американцем Дрю Гордоном

«Зенит» официально объявил о достижении договорённости с тяжёлым форвардом Дрю Гордоном. Контракт с американцем подписан по схеме «1+1».



Гордон родился 12 июля 1990 года в Сан-Хосе, штат Калифорния, США. Рост игрока составляет 205 см, вес — 111 кг.



Новичок сине-бело-голубых провёл минувший сезон в составе «Летувос Ритас». В чемпионате Литвы Дрю принял участие в 42 матчах, в среднем набирая 10,6 очка, 7,1 подбора и 1,5 передачи. Также на его счету 14 игр в Еврокубке — 12,6 очка, 1,4 передачи, 1,2 перехвата, 0,6 блокшота. Стал лучшим игроком Еврокубка по подборам, в среднем — 9,6 за матч.