Российский центровой Григорий Шуховцов покинул «Локомотив-Кубань», сообщает официальный сайт клуба. 34-летний игрок выступал за команду из Краснодара на протяжении 5,5 лет.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он провёл 13 поединков, набирая в них по 2 очка, 0,8 подбора и 0,5 передач в среднем. В Еврокубке-2016/2017 игрок не провёл ни одной встречи.

За годы выступлений в «Локомотиве-Кубань» Григорий Шуховцов становился победителем Еврокубка, а также выигрывал серебряные награды чемпионата Единой лиги ВТБ.