«Реал» продлил контракт с Тейлором

Мадридский «Реал» продлил соглашение с лёгким форвардом Джеффри Тейлором, сообщает Eurohoops. Новое соглашение рассчитано на два года. В минувшем сезоне Евролиги Тейлор провёл 29 поединков, набирая в них в среднем по 5 очков, делая 1,8 подбора и 0,6 передачи.

В «Реале» американец со шведским паспортом выступает с 2015 года, выиграв за это время с командой чемпионат и Кубок Испании.

До карьеры в Европе Тейлор три года провёл в НБА в составе «Шарлотт Хорнетс», сыграв за океаном в общей сложности 132 поединка.