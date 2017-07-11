Керр признался, что поведение Дюранта напомнило ему о Тиме Данкане

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о своём отношении к жесту доброй воли, сделанному Кевином Дюрантом. Форвард согласился на понижение зарплаты ради сохранения костяка команды. Один из лидеров калифорнийского клуба отказался почти от $ 10 млн.

«Это замечательный жест. Я сказал ему, что это напомнило мне о Тиме Данкане и о его выступлениях за „Сан-Антонио“. У него был максимальный контракт, но потом он согласился на снижение ради того, чтобы команда могла подписать парочку исполнителей», — приводит слова Керра Sbnation.