Пол: сын расплакался, когда я сказал ему об уходе из «Клипперс»

Новичок «Хьюстон Рокетс» Крис Пол рассказал, почему решил уйти из «Лос-Анджелес Клипперс» и как на эту новость отреагировали его дети.



«Дочка спокойно отреагировала на новость. Когда я сообщил о переезде на новое место работы, она посмотрела на меня и сказала: „А мама с нами пойдёт?“ Ей четыре годика, и для неё всё равно, где мы будем, лишь бы мама была рядом. А вот малыш Крис тяжело воспринял новость. Когда я ему сказал, он расплакался, и мне было тяжело на это смотреть.



Мне очень нравятся „Клипперс“, и я с почтением отношусь к владельцу клуба Стиву Балмеру. У меня нет совершенно никакого негатива. Но я решил, что настало время что-то менять. Буду скучать по тренерам, партнёрам и городу», — сказал Пол в интервью The Undefeated.