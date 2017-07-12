Представители «Лейкерс» встретятся с Колдуэлл-Поупом

Представители «Лос-Анджелес Лейкерс» проведут встречу с защитником Кентавиусом Колдуэлл-Поупом, сообщается на странице обозревателя ESPN Брайана Виндхорста в «Твиттере».



Колдуэлл-Поуп получил статус неограниченно свободного агента после того, как «Детройт Пистонс» выменял у «Бостон Селтикс» Эйвери Брэдли и отозвал своё квалификационное предложение. На игрока претендуют несколько клубов, однако наиболее вероятным местом продолжения карьеры Колдуэлл-Поупа называют «Бруклин Нетс».

Восьмой номер драфта-2013 всю свою карьеру в НБА провёл в «Детройте». В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 76 поединках, набирая в них в среднем по 13,8 очка, совершая по 3,3 подбора и раздавая по 2,5 передачи.