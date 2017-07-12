«Кливленд» объявил о подписании контракта с Джеффом Грином

«Кливленд Кавальерс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Джеффом Грином. Условия сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что Грин подпишет однолетний контракт с зарплатой $ 2,3 млн в год.

В минувшем сезоне Грин выступал за «Орландо Мэджик». Его средние показатели составили 9,2 очка, 3,1 подбора и 1,2 передачи за 22 минуты за игру. За прошлый год он заработал $ 15 млн.

Ранее сообщалось, что «Кливленд» согласовал с разыгрывающим Хосе Кальдероном однолетний ветеранский контракт на условиях ветеранского минимума.