«Лейкерс» продолжают попытки подписать контракт с Рондо

«Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает попытки подписать соглашение с разыгрывающим Рэджоном Рондо. Об этом сообщает ESPN.

Рондо стал неограниченно свободным агентом, после того как «Чикаго» выкупил его контракт. После подписания Кентавиуса Колдуэлл-Поупа на один год и $ 18 млн калифорнийцы ищут варианты для приглашения Рондо. У клуба есть исключение на $ 4,3 млн.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» видят Рондо кандидатом на однолетний контракт, считая его потенциальным ментором для новичка команды Лонзо Болла. Ему могут предложить $ 17 млн.