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«Кливленд» подписал трёхлетний контракт с Османом

12 июля 2017, среда. 12:13. Баскетбол

Форвард Джеди Осман подписал трёхлетний гарантированный контракт с «Кливленд Кавальерс». Об этом сообщает Eurohoops.

По информации турецких СМИ, игрок заработает $ 8,5 млн. Форвард был выбран «Кавальерс» на драфте-2015 под общим 31-м номером. Бывший клуб Османа – стамбульский «Анадолу Эфес» – получит от «Кливленда» 1 млн евро компенсации за выкуп контракта форварда.

Средние показатели Османа в минувшем сезоне составили 6,7 очка, 3,7 подбора и 1,1 передачи за игру.

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Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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Теги
Анадолу Эфес Кливленд Кавальерс
Новости. Баскетбол
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