«Автодор» подтвердил уход Адамса

Саратовский «Автодор» подтвердил уход из команды американского защитника Джоша Адамса. Об этом сообщается на сайте саратовцев.

«23-летний американский защитник воспользовался опцией выхода из двухлетнего контракта для выступления в клубе Евролиги и продолжит карьеру в турецком «Анадолу Эфес», – гласит заявление пресс-службы.

В сезоне-2016/17 Единой лиги ВТБ Адаис набирал по 12,0 очка, отдавал по 4,1 передачи и совершал по 2,2 подбора в среднем за игру. Кроме того, американец принимал участие в конкурсе по броскам сверху в рамках Матча звёзд Лиги ВТБ.