Родионов: на место Адамса ищем игрока, способного дать немедленный результат

Президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал уход из команды американского защитника Джоша Адамса. Слова функционера приводит сайт клуба.

«Двухлетний контракт с Адамсом предусматривал возможность досрочного расторжения после первого сезона только в случае перехода игрока в клуб НБА или Евролиги. С уходом Адамса мы оказались в форс-мажорной ситуации. Однако ещё есть время, чтобы подыскать на его место качественного исполнителя. Планируем подписать на позицию разыгрывающего более опытного игрока, который способен давать немедленный результат. В целом смотрю на ситуацию с оптимизмом», – сказал Родионов.

Адамс продолжит карьеру в стамбульском «Анадолу Эфес». Защитник подписал с турецким клубом двухлетний контракт.