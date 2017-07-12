Астахов: для «Химок» формат серии в плей-офф Единой лиги ВТБ предпочтительнее

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов выразил мнение, что Единой лиге ВТБ стоит сохранить нынешний формат плей-офф турнира. Его слова приводит «Спорт-экспресс».

«Формат серии более справедлив. Если бы в минувшем сезоне мы играли с „Зенитом“ один матч, то, скорее всего, мы бы не попали в Евролигу. Для нас формат плей-офф предпочтительнее. Когда можно совершить ошибку, но потом отыграться, как произошло в том полуфинале. Если в „Финале четырёх“ будет разыгрываться только титул чемпиона России и Единой лиги, вопросов нет. Но когда на кону стоит путёвка в Евролигу – это большой риск», – заявил Астахов.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин также высказался против введения формата «Финала четырёх» в плей-офф Единой лиги ВТБ.