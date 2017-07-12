Сефолоша подпишет двухлетний контракт с «Ютой»

Атакующий защитник Табо Сефолоша продолжит карьеру в составе «Юта Джаз». Находящийся в статусе свободного агента защитник договорился с клубом о двухлетнем контракте на $ 10,5 млн, сообщает The Vertical.

С 2014 года Сефолоша выступал за «Атланту Хоукс». В прошедшем первенстве швейцарский защитник набирал 7,2 очка, 4,4 подбора, 1,7 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру. До «Атланты» Сефолоша играл за «Чикаго Буллз» и «Оклахома-Сити Тандер». В 2010 году он вошёл в символическую сборную по игре в обороне.