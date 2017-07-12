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НБА сократила количество тайм-аутов и изменила их длину

12 июля 2017, среда. 22:50. Баскетбол

НБА внесла изменения в правила о тайм-аутах. Максимальное число тайм-аутов за один матч сокращено с 18 до 14 — по семь на каждую команду.

Также лига сократила количество тайм-аутов в конце матча: если ранее в последние две минуты матчи можно было взять три тайм-аута, то теперь два тайм-аута приходятся на три последние минуты.

Изменения коснулись и длины тайм-аутов. Ранее они делились на «полные», которые шли 90 секунд, и «20-секундные», которые длились 60 секунд. Теперь все тайм-ауты будут длиться 75 секунд, сообщает обозреватель USA Today Джефф Зилгит.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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