Сезон-2017/18 в НБА стартует 17 октября

Регулярное первенство НБА сезона-2017/18 стартует 17 октября. Об этом сообщил обозреватель Chicago Tribune Кей Си Джонсон со ссылкой на комиссионера лиги Адама Сильвера.

Обычно сезон НБА начинается в конце месяца. Чемпионат-2016/17 стартовал 25 октября.

Ранее стало известно, что НБА также сдвинет на неделю назад крайний срок обменов игроками между клубами. Ещё одно изменение коснулось тайм-аутов: их количество было сокращено, а также изменена длина.

Сильвер отметил, что лига не рассматривала возможность изменения формата плей-офф.