Гэй: совершу лучшее возвращение после травмы в истории

Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Руди Гэй уверен, что сумеет хорошо заиграть, вернувшись после травмы ахиллова сухожилия. Прошлый сезон Гэй провёл в «Сакраменто Кингз».

«Я совершу лучшее возвращение в истории. Я на это мотивирован. В „Сакраменто“ я попал в застой и он многое из меня выжал. Но как только я подписал новый контракт, тучи надо мной рассеялись.

В «Сан-Антонио» меня привлекли команда и победы. Когда речь заходит о «Спёрс», она становится уважительнее. И я хочу быть частью этого", — приводит слова Гэя San Antonio Express News.