Параховский покинул УНИКС

Белорусский центровой УНИКСа Артём Параховский покинул казанский клуба, сообщает газета «Известия». По информации издания, новый главный тренер казанцев Димитрис Прифтис не видит Параховского в своей команде. Контракт с игроком не был продлён.

«Артем очень слабо отыграл первый раунд плей-офф с «Локомотивом-Кубанью». В его действиях не было самоотверженности, а коэффициент полезности был минимальным. То ли он берег себя или затаил какую-то обиду на клуб. Не знаю… В июне у нас закончился контракт с Параховским.

После этого никаких сигналов от него или его агентов не поступало. В ближайшее время мы подпишем контракт с центровым из США. Пока не могу называть его фамилию. После этого у нас останется еще одно вакантное место на позицию пятого номера", — прокомментировал ситуацию с белорусским центровым президент УНИКСа Евгений Богачев.

Параховский выступал за УНИКС с 2015 года.