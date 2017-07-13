«Парма» подписала однолетний контракт с защитником Миллер-Макинтайером

Пермская «Парма» подписала контракт с 23-летним американским защитником Коди Миллер-Макинтайером, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на один год и вступит в силу после прохождения игроком медосмотра.



Предыдущий сезон защитник провёл в чемпионате Бельгии за команду «Лёвен». На счету Миллер-Макинтайера 34 матча, в которых он в среднем набирал по 17,2 очка и делал по 5,7 результативных передач. По итогам регулярного чемпионата Бельгии «Лёвен» занял 9-е место и не попал в плей-офф.

«Парма» назначила главным тренером Мазурса