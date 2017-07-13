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«Атланта» заключила с Ильясовой годичный контракт на $ 6 млн

13 июля 2017, четверг. 09:30. Баскетбол

«Атланта Хоукс» заключил с турецким мощным форвардом Эрсаном Ильясовой новый годичный контракт на $ 6 млн, сообщает Yahoo! Sports. В прошлом сезоне его зарплата составляла $ 8,4 млн.

30-летний Ильясова был обменян в «Атланту» из «Филадельфии Сиксерс» по ходу минувшего сезона. Он набирал по 13,1 очка и совершал по 5,9 подбора за 26 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 4 очка и 5,2 подбора за 15 минут в плей-офф.

В межсезонье «Хоукс» покинул стартовый мощный форвард Пол Миллсэп.

Источник: Yahoo Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Атланта Хоукс Эрсан Ильясова
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