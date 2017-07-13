«Парма» заключила контракты на следующий сезон с Морейрой и Фаустом

«Парма» заключила контракты на следующий сезон с ангольским центровым Яником Морейрой и американским атакующим защитником Ником Фаустом, сообщил в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер» инсайдер Дэвид Пик.

25-летний Морейра в минувшем сезоне стал чемпионом D-лиги в составе дочерней команды «Торонто Рэпторс». После окончания сезона в США в мае он перешёл в иранский «Санат Нафт».

24-летний Фауст прошлый сезон провёл в «Ирони», набирая по 10,9 очка и совершая по 3,6 подбора за 18 минут в среднем за игру в Лиге чемпионов ФИБА и записывая в актив по 9,4 очка и 2,5 подбора за 22 минуты в чемпионате Израиля.