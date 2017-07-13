Лонзо Болл набрал 36 очков и отдал 11 передач в матче Летней лиги НБА

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый выступлению второго номера драфта 2017 года разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла в матче Летней лиги НБА с «Филадельфией Сиксерс». В нём Болл, выйдя в стартовом составе, за 36 минут на площадке набрал 36 очков, совершил 8 подборов, отдал 11 передач, сделал 5 перехватов и поставил 2 блок-шота.

Первый номер драфта-2017 разыгрывающий «Филадельфии» Маркел Фульц не принимал участия в поединке из-за травмы.

Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 103:102.

Видео доступно на канале лиге на сервисе Youtube.