УНИКС подписал годичный контракт с Ласме

УНИКС подписал годичный контракт с габонским мощным форвардом Стефаном Ласме, сообщает официальный сайт клуба.

34-летний Ласме имеет опыт выступлений в НБА за «Майами Хит» и в Евролиге за «Партизан», тель-авивский «Маккаби», «Панатинаикос» и «Анадолу Эфес». В сезоне-2015/16 в составе «Галатасарая» он стал победителем и самым ценным игроком финала Еврокубка. Минувший сезон форвард провёл в D-лиге за дочернюю команду «Даллас Маверикс».

Ласме стал седьмым новичком казанцев после Евгения Колесникова, Владислава Трушкина, Трента Локетта, Павла Сергеева, Григория Шуховцова и Мелвина Эджима.