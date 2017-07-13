Джордж: обмен в «Оклахома-Сити» стал для меня сюрпризом

Лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж признался, что не рассчитывал на такой вариант обмена из «Индиана Пэйсерс».



«Переход в «Оклахома-Сити» стал для меня сюрпризом. Возможность обмена в «Тандер» я не рассматривал. Мне казалось, что я попаду в одну из четырёх или пяти команд, которые активно вели переговоры с «Индианой». Но я рад, что оказался именно здесь. Я хотел получить шанс побороться за чемпионский титул. Думаю, что, играя вместе с Расселлом Уэстбруком, это вполне вероятно», – цитирует Джорджа ESPN.