Воронов: «Зенит» предложил тот контракт, на который я рассчитывал

Атакующий защитник «Зенита» Евгений Воронов пояснил, почему в межсезонье сделал выбор в пользу питерского клуба.



«Предметная заинтересованность клуба появилась после окончания сезона. «Зенит» в процессе переговоров показал, что нуждается во мне, и предложил тот контракт, на который я рассчитывал. Мне стало понятно, что меня видят в составе, у меня будет роль с тем, чтобы приносить пользу. Также немаловажным фактором стала близость Санкт-Петербурга и Москвы. Понятно, что семья будет жить со мной, но всё-таки не так далеко от нашего дома в столице. Так что все интересующие меня аспекты сложились в предложении баскетбольного клуба «Зенит».

Я хотел подписать соглашение минимум на два года. Получается, что перехожу из клуба в клуб достаточно часто и делаю это не по своей инициативе. Думаю, в более чем 90% случаев не по моей инициативе. Ну и да, финансовые условия меня полностью устроили», – рассказал Воронов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.