Лонзо Болл: присутствие на матче «Лейкерс» Леброна Джеймса меня не вдохновило

Второй номера драфта 2017 года разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл рассказал, какое впечатление на него произвело присутствие форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса на матче Летней лиги НБА с «Филадельфией Сиксерс».



«Я увидел Джеймса в перерыве. Приятно, что он пришёл посмотреть поединок. Вдохновило ли меня присутствие Леброна? Нет. Но я надеюсь, он получил удовольствие от игры», – цитирует Болла ESPN.



Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 103:102, а защитник в ней набрал 36 очков, совершил 8 подборов, отдал 11 передач, сделал 5 перехватов и поставил 2 блок-шота.