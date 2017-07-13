Лавар Болл: Лонзо и Леброн вместе в «Лейкерс»? Это будет круто

Отец второго номера драфта 2017 года разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла восторженно оценивает возможность совместного выступления своего сына с форвардом «Кливленд Кавальерс» Леброном Джеймсом.



«Буду ли я рад, если «Лейкерс» следующим летом подпишут Джеймса? Ещё как! Лонзо и Леброн вместе? Это будет круто. Кто-то сомневается в том, что Джеймс – это лучший игрок в мире? Кто-то сомневается в том, что Лонзо станет таким же и они вместе завоюют чемпионский титул? Да бросьте», – цитирует Лавара Болла ESPN.