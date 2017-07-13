Главный тренер «Пармы» прокомментировал усиление команды новыми игроками

Главный тренер БК «ПАРМА» Николайс Мазурс прокомментировал усиление команды тремя новыми игроками. 13 июля стало известно, что «Парма» подписала контракты с ангольским центровым Яником Морейрой, американским атакующим защитником Ником Фаустом и американским защитником Коди Миллер-Макинтайером.



«Яник — это отличное усиление. Мы очень рады, что он выбрал Пермь как следующий шаг в карьере. Яник — отличный защитник и сильный на подборе. После окончания университета всегда был близок к НБА и теперь выбрал путь развивать карьеру в Европе. Игрок с характером победителя и высокой мотивацией. Это те качества, которые нам необходимы.



Что касается Миллера-МакИнтайера, то мы тоже очень рады, что он выбрал «ПАРМУ» для развития своей карьеры. После одного сезона в Бельгии он показал, что может играть на высоком уровне. Он игрок, обладающий высокой мотивацией, и отлично видит площадку. У «ПАРМЫ» и Коди есть общие цели: побеждать и развиваться. Уверен, мы можем добиваться этих целей вместе», — цитирует Мазурса официальный сайт клуба.