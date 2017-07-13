Хаммел покинул «Химки»

Форвард Робби Хаммелл покинул состав подмосковных «Химок». Его контракт с клубом истёк, а заключать новый стороны не стали, сообщает официальный сайт клуба.

Хаммел выступал за «Химки» с ноября 2016 года. В Единой лиге ВТБ он провёл 29 матчей, набирая в среднем по 8,3 очка, 3,9 подбора и 1,1 передачи за игру. В Еврокубке американец провёл 11 игр. Его средние показатели в этом турнире составили 8,9 очка, 3,9 подбора и 0,6 передачи за 23,4 минуты на паркете.

Где продолжит карьеру 28-летний игрок, пока не сообщается.