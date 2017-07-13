«Нижний Новгород» подписал соглашение со Стефаном Еловацем

БК «Нижний Новгород» усилился тяжёлым форвардом Стефаном Еловацем, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Минувший чемпионат серб провёл в составе «Сарагосы», выступая в лиге ACB.

В сезоне-2016/17 испанского первенства баскетболист принял участие в 32 матчах, набирая в них в среднем 14,3 очка, 5 подборов, 0,8 передачи и 0,4 перехвата. Кроме этого в предыдущем сезоне он стал лучшим игроком восьмой недели лиги и MVP ноября со средними показателями в 23,6 очка и 6,6 подбора.

В июле 2016 года Стеван Еловац играл за «Даллас Маверикс» в летней лиге НБА.