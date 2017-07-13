«Сан-Антонио» достиг соглашения с Брэндоном Полом

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» достигло соглашения о подписании контракта с защитником Брэндоном Полом, сообщает RealGM. Минувший сезон игрок выступал за «Анадолу Эфес». В Евролиге 26-летний Пол набирал в среднем 8,6 очка, совершал 1 подбор и 1 перехват.

В чемпионате Турции он собирал коллекцию из 9,5 очка и 1,5 подбора за в среднем 18 проведённых минут на паркете.

Пол сумел впечатлить руководство команды из Техаса выступлениями в Летней лиге НБА, где он, выступая за «Даллас», набирал 16,5 очка, совершал 5,5 подбора и раздавал по 3 передачи в среднем.

Отметим, что профессиональную карьеру игрока Пол начинал в составе «Нижнего Новгорода».