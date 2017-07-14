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Диао обменяют в «Торонто» или отчислят

14 июля 2017, пятница. 00:15. Баскетбол

Центровой «Юты Джаз» Борис Диао вскоре сменит команду. Руководство «Торонто Рэпторс» проявляет интерес к французскому баскетболисту и готово предложить «Юте» обмен. В случае, если сделка не состоится, команда из Солт-Лейк-Сити планирует отчислить 35-летнего ветерана, сообщает The Score.

В субботу контракт игрока с «Ютой» на следующий сезон, за который он должен заработать $ 7,5 млн, станет полностью гарантированным, а потому будущее Диао определится в ближайшие часы.

В минувшем регулярном чемпионате француз провёл 73 игры, набирая в них по 4,6 очка, 2,2 подбора и 2,3 передачи в среднем. В плей-офф в его активе 11 матчей, в которых он собирал коллекцию из 5,7 очка, 1,9 подбора и 2 передач.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Юта Джаз Борис Диао
Новости. Баскетбол
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