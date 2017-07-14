Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы U-20

Женская сборная России по баскетболу квалифицировалась в полуфинальную стадию чемпионата Европы U-20, который в эти дни проходит в Португалии.

В четвертьфинальном поединке россиянкам удалось сломить сопротивление бельгийской команды. Итоговый успех — 56:49. Самым результативным игроком в составе российской команды стала Елизавета Шабанова, набравшая 13 очков и совершившая 7 подборов.

За выход в финал сборная России поборется с Испанией. Встреча состоится в субботу, начало поединка в 20.30. по московскому времени.

Чемпионат Европы U-20. Женщины

Россия — Бельгия 56:49 (23:9, 10:14, 13:13, 10:13)