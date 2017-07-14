Др. Грин: в НБА по-прежнему нет команды, способной обыграть «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин порассуждал о силе своего клуба и отметил, что в НБА по-прежнему нет команды, способной обыграть «Уорриорз». Его слова приводит BBC.

«В лиге по-прежнему нет команды, которая могла бы нас обыграть. Лига заставляет другие команды становиться сильнее, и это хорошо для НБА. Я знаю, что мы можем быть ещё лучше, и мы станем лучше. Вы ещё не видели всего, на что способна эта команда», – сказал Грин.

«Голден Стэйт» стал чемпионом НБА в сезоне-2016/17, обыграв в финальной серии «Кливленд» со счётом 4-1.