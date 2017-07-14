Роуз проведёт повторную встречу с «Милуоки»

Разыгрывающий Деррик Роуз, вышедший на рынок свободных агентов, проведёт повторную встречу с руководством «Милуоки». Об этом сообщает EPSN.

Встреча пройдёт в Лос-Анджелесе в грядущие выходные. Отмечается, что в данный момент у «Бакс» нет возможности предложить Роузу конкурентоспособный контракт, но в клубе рассчитывают сделать это, обменяв Джона Хенсона. За следующие три сезона центровой заработает 32 млн долларов, его уход освободит в платёжной ведомости необходимое место для подписания Роуза.

Первая встреча игрока с «Милуоки» прошла в начале июля. Роуз остался ей доволен и выразил желание продолжить карьеру в «Бакс».

Минувший сезон 28-летний Роуз провёл в составе «Нью-Йорка». Он принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал по 18,0 очка, отдавал по 4,4 передачи и совершал по 3,8 подбора за 32,5 минуты.