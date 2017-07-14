Тель-авивский «Маккаби» подписал контракт с Пьером Джексоном

Баскетбольный клуб «Маккаби» из Тель-Авива, который в сезоне-2017/18 будет выступать в чемпионате Евролиги, в своём официальном «твиттере» объявил о заключении контракта с американским защитником Пьером Джексоном.



В сезоне-2016/17 Джексон выступал за команду НБА «Даллас», а также за фарм-клуб «Маверикс» в лиге развития. Средние показатели Джексона в восьми матчах НБА составили 4,4 очка, 1,1 подбора и 2,4 передачи за игру. За свою карьеру американец успел поиграть за такие европейские клубы, как «Фенербахче» и «Цедевита».