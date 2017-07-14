В «Клипперс» по-прежнему заинтересованы в услугах Мба а Муте

Клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс» по-прежнему заинтересован в услугах 30-летнего форварда Люка Мба а Муте, однако ограничения в зарплатной ведомости являются сдерживающим фактором в его сохранении в команде. Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель The Vertical Эдриан Войнаровски.



В этом месяце Мба а Муте отказался от опции продления контракта с «Клипперс» на сезон-2017/18 и вышел на рынок свободных агентов. За следующий сезон он мог бы заработать $ 2,3 млн.



В минувшем сезоне форвард набирал по 6,1 очка и совершал по 2,2 подбора в среднем за матч.