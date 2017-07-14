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«Химки» не отпустят Шведа на матчи отбора к ЧМ-2019

14 июля 2017, пятница. 17:32. Баскетбол

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов дал понять, что в команде не намерены отпускать защитника Алексея Шведа в сборную России на матчи квалификационного турнира к ЧМ-2019.

«Игроки имеют большие контракты с клубами, а перед клубами, в свою очередь, спонсоры ставят большие задачи. Поэтому я выступаю категорически против того, чтобы наши баскетболисты уезжали в сборные в то время, когда проводятся матчи Евролиги и Единой лиги ВТБ.

У нас не НБА, где в регулярном чемпионате 82 игры и даже пять поражений, а то и больше можно потом компенсировать. Здесь важен каждый матч. Из-за пары осечек ты рискуешь попасть в плей-офф на более сильного соперника или, в случае с Евролигой, не попасть туда вообще.

Даже в теории я не допускаю мысли, что моя позиция поменяется. Летом, когда у клубов межсезонье, другое дело. В этом случае мы будем только приветствовать выступление наших игроков за сборные и болеть за них", — приводит слова Астахова «Советский спорт».

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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Теги
БК Химки Мужская сборная России - Баскетбол Алексей Швед
Новости. Баскетбол
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