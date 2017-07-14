Фураева: судьба сборной России далеко не безразлична ЦСКА

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала очередной виток конфликта между ФИБА и Евролигой, который рискует привести к тому, что в квалификации к ЧМ-2019 сборная России останется без сильнейших исполнителей.

«Мы всегда уделяем много внимания вопросам вызова игроков в сборные. Рассматриваем разные варианты, просчитываем последствия для баскетболистов, для клуба, для командной «химии». Естественно, судьба сборной России нам далеко не безразлична. Но пока однозначного ответа по этой ситуации у нас нет.

Будем принимать решения ближе к тем самым «окнам». Печально, что в войне двух организаций страдают ведущие клубы, и в особенности сильнейшие игроки. Они из-за несогласованности функционеров рискуют здоровьем, рабочим местом и добрым именем", — приводит слова Фураевой «Советский спорт».