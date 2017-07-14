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«Бостон» подпишет контракт с Абделем Надером

14 июля 2017, пятница. 21:41. Баскетбол

Руководство «Бостон Селтикс» достигло соглашения с 23-летним форвардом Абделем Надером, сообщает на своей странице в «твиттере» инсайдер Шамс Чарания.

Контракт будет подписан на 4 года, за которые баскетболист сможет заработать $ 6 млн. Абдель Надер был выбран «Бостоном» на драфте-2016 под 58-м номером.

Весь минувший сезон он выступал за фарм-клуб «Бостона» в Лиге развития — «Мэн Ред Клоус». В регулярном чемпионате D-лиги в активе Надера 40 поединков, в которых он набирал в среднем 21,3 очка, совершал 6,2 подбора и раздавал 3,9 передачи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Селтикс
Новости. Баскетбол
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