«Бостон» подпишет контракт с Абделем Надером

Руководство «Бостон Селтикс» достигло соглашения с 23-летним форвардом Абделем Надером, сообщает на своей странице в «твиттере» инсайдер Шамс Чарания.

Контракт будет подписан на 4 года, за которые баскетболист сможет заработать $ 6 млн. Абдель Надер был выбран «Бостоном» на драфте-2016 под 58-м номером.

Весь минувший сезон он выступал за фарм-клуб «Бостона» в Лиге развития — «Мэн Ред Клоус». В регулярном чемпионате D-лиги в активе Надера 40 поединков, в которых он набирал в среднем 21,3 очка, совершал 6,2 подбора и раздавал 3,9 передачи.