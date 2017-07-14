Симмонс достиг соглашения с «Орландо»

Неограниченно свободный агент форвард Джонатон Симмонс подпишет трёхлетнее соглашение с «Орландо Мэджик», сообщает на своей странице в «твиттере» инсайдер Шамс Чарания.

Днём ранее бывший клуб баскетболиста «Сан-Антонио Спёрс» отозвал квалификационное предложение, сделав его неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне Симмонс отыграл за «Спёрс» 78 матчей в регулярном первенстве, восемь раз выйдя в стартовом составе. Он набирал в среднем 6,2 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи за матч. В плей-офф его показатели составили 10,5 очка, 1,9 передачи и 1,9 подбора за игру.