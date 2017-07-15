Харден: переход Энтони станет невероятным усилением для «Хьюстона»

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден высказал мнение о возможном обмене форварда «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони.



«Энтони является одним из лучших игроков НБА на данный момент. Его переход, безусловно, станет невероятным усилением для «Хьюстона». Но этим вопросом должно заниматься руководство организации. У нас и сейчас собран очень хороший состав», – цитирует Хардена ESPN.



В межсезонье «Рокетс» в результате обмена заполучили разыгрывающего Криса Пола и подписали на рынке свободных агентов лёгкого форварда Пи Джея Такера и мощного форварда Тарика Блэка.