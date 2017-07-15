Пол: я пришёл в «Хьюстон» не помогать Хардену. Мы будем помогать друг другу

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол поделился взглядами на взаимодействие с партнёром по команде атакующим защитником Джеймсом Харденом.



«Я пришёл в «Хьюстоне» не помогать Хардену. Это он будет помогать мне. А точнее мы будем помогать друг другу. Мы вместе поможем команде добиться поставленных целей.

Мы обсуждали главную задачу, и это завоевание чемпионского титула. Ни один из нас ранее не имел реальной возможности достичь таких высот. Больше всего меня радует то, что я буду играть вместе с тем, кто хочет побеждать так же сильно, как я сам», – цитирует Пола ESPN.