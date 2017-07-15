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Д'Антони: не потерял сон из-за того, как будут играть вместе Пол и Харден

15 июля 2017, суббота. 11:15. Баскетбол

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони доволен комплектацией задней линии командным дуэтом суперзвёзд Джеймса Хардена и Криса Пола.

«Теперь за «Хьюстон» выступают двое из лучших разыгрывающих НБА прошлого сезона, если не самых сильных. Они будут дополнять друг друга. Оба умеют бросать и делать на площадке всё. Поэтому организовать их взаимодействие будет несложно. Я не мучаюсь бессонницей из-за этого вопроса. Если я и не сплю по ночам, то лишь потому, что меня переполняют радостные эмоции», – цитирует Д'Антони ESPN.

Пол: я пришёл в «Хьюстон» не помогать Хардену. Мы будем помогать друг другу
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Теги
Хьюстон Рокетс Джеймс Харден Крис Пол Майк ДАнтони
Новости. Баскетбол
15 июля 2017, суббота
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