Джордж: у Уэстбрука с Дюрантом снова хорошие отношения

Лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж рассказал об изменениях во взаимоотношениях своего партнёра разыгрывающего Расселла Уэстбрука с лёгким форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Кевином Дюрантом.



«Что бы там ни происходило между Уэстбруком и Дюрантом – это их личное дело. Я не вправе разбираться в том, что у них случилось. В этом нет смысла. Сейчас они приятели, и у них снова хорошие отношения. Но я пришёл в «Оклахома-Сити», чтобы создать свою собственную историю», – цитирует Джорджа Oklahoman.