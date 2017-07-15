Единая лига ВТБ представила новый логотип турнира, сообщает официальный микроблог организации в социальной сети «Твиттер». Центральное место в новой эмблеме будет занимать стилизованное изображение чемпионского трофея Лиги – Кубка Сергея Белова.

С предстоящего сезона кубок, дизайн которого также был изменён в апреле, станет непереходящим. Он будет изготавливаться каждый год и навечно передаваться клубу-победителю.

15 июля состоится совет Лиги, на котором будут утверждены формат и состав участников сезона-2017/18.

Посмотреть новый логотип можно в официальном микроблоге лиги в социальной сети «Твиттер».