Корстин: призовой фонд Лиги ВТБ в сезоне-2017/18 составит 137 млн рублей

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин обнародовала размер призового фонда турнира в сезоне-2017/18.



«Премиальный фонд Единой лиги увеличится на 6 млн рублей. Эти деньги пойдут на премирование клубов, которые лучше работают с болельщиками. Общий фонд составит 137 млн рублей», – передаёт слова Корстин корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.



Ранее на совете Лиги было принято решение определять чемпиона следующего сезона в формате «Финала четырёх» вместо серии плей-офф, как это было на протяжении пяти последних сезонов.