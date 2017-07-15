Папаяннис получил травму в матче Летней лиги НБА

Греческий центровой «Сакраменто Кингз» Георгиос Папаяннис получил травму левой ноги в матче Летней лиги НБА после неудачной борьбы за подбор и падения на паркет, сообщает Eurohoops. Степень тяжести повреждения баскетболиста не определена.

Отметим, Папаяннис попал в расширенный список игроков, которые будут готовиться к матчам Евробаскета в составе сборной Греции.

Минувшим летом Папаяннис был выбран под 13-м номером на драфте. В дебютном сезоне в НБА он провёл 22 поединка, набирая в них по 5,6 очка и 3,9 подбора в среднем.