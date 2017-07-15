У «Клипперс» будет возможность отчислить Теодосича в следующее межсезонье

Не так давно сербский разыгрывающий Милош Теодосич заключил соглашение с «Лос-Анджелес Клипперс». Контракт рассчитан на два года, за которые баскетболист может заработать $ 12,3 млн. Второй год договорённости включает опцию игрока.

Вместе с тем ещё один пункт в контракте оставляет руководству калифорнийской команды опцию отчислить Теодосича в следующее межсезонье, выплатив ему за это компенсацию в размере $ 2 млн, сообщает Eurohoops.

В прошлом сезоне Евролиги экс-игрок ЦСКА набирал в среднем по 16,8 очка и 6,8 подбора за матч.